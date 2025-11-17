Addio a Giuseppe, giovane straordinario e punto di riferimento per le comunità di Scanzano e Policoro: il ricordo

Comunità del materano in lutto.

Così il Consigliere Regionale dem Piero Marrese:

“Con profonda commozione, apprendiamo della prematura scomparsa di Giuseppe, giovane straordinario che ha saputo incarnare i valori più autentici di generosità e impegno sociale.

Giuseppe non era semplicemente un ragazzo, ma un punto di riferimento umano e morale per le comunità di Scanzano e Policoro.

La sua esistenza, seppure breve, è stata un esempio luminoso di solidarietà: sempre disponibile, instancabile nell’organizzare iniziative di comunità, attento ai bisogni dei più fragili.

In poco più di trent’anni, Giuseppe ha tracciato un solco profondo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto.

La sua eredità non risiede nei risultati, ma nell’esempio: la capacità di mettersi al servizio degli altri con umiltà, di essere ponte tra le persone, di trasformare la vicinanza in un gesto concreto di supporto.

In questo momento di dolore, il miglior tributo che possiamo rendergli è raccogliere il suo testimone: continuare a prendersi cura gli uni degli altri, con la stessa dedizione e lo stesso spirito di comunità che lo hanno contraddistinto.

La mia vicinanza più profonda va alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità che piange la sua perdita”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.