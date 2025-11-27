A Pomarico un nuovo e intenso appuntamento teatrale a ingresso gratuito. Un evento da non perdere

La Meta Teatro, con il supporto morale del Circolo Culturale La Scaletta Matera 1959 e con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Pomarico, presenta un nuovo e intenso appuntamento teatrale destinato a lasciare un segno profondo nel pubblico.

L’opera, ideata e scritta da Emilio Andrisani e interpretata da Patrizia Minardi, andrà in scena il 29 novembre alle ore 20.00, presso la Sala Consiliare di Pomarico, con ingresso gratuito.

Questo appuntamento inaugura ufficialmente un percorso teatrale più ampio: da gennaio prenderà infatti avvio una rassegna composta da nove incontri settimanali, pensata per portare il teatro e gli spettacoli nel cuore della comunità di Pomarico, rendendo l’arte un appuntamento vivo e costante sul territorio..

L’introduzione allo spettacolo sarà curata dall’Associazione Culturale Officina delle Idee di Pomarico, che aprirà la serata con la lettura di alcuni “albi” dedicati al tema, offrendo un momento di riflessione e sensibilità che accompagnerà il pubblico verso il cuore dell’opera.

Il titolo della commedia, “Donne, dolori e demoni”, racchiude il nucleo dell’intera rappresentazione: un viaggio intimo nel mondo femminile, nelle sue crepe invisibili e nella sua straordinaria capacità di rinascere.

L’opera esplora ciò che accade nella mente e nel cuore di una donna quando perde l’amore della propria vita, quando qualcosa si spezza irrimediabilmente e, allo stesso tempo, qualcosa di più profondo rimane intatto come la Natura da cui tutto nasce.

Il corpo, la memoria, la sensualità conservano le tracce ardenti dei momenti vissuti, trasformandosi in luogo di conflitto e resistenza.

Il dolore dell’assenza, conosciuto da molti, prende forma in emozioni mutevoli e pungenti, in ricordi che svaniscono lentamente mentre la mente si piega sotto il peso della sofferenza.

Ma proprio in questa fragilità si apprende di nuovo a respirare, a sentire i battiti dell’altro ancora presenti, a comprendere il vero senso dell’amore: attraversare il dolore e trasformarlo in forza vitale.

L’opera non si limita a raccontare la sofferenza femminile: la riscatta.

Mostra un dolore che diventa forza creatrice, un cammino arduo ma necessario per tornare a se stessi.

La protagonista lotta contro i suoi demoni interiori, rifiuta di cedere, difende la propria autonomia, dignità e libertà.

È il ritratto di una donna che, pur ferita, trova nel dolore la scintilla della propria rinascita.

“Donne, dolori e demoni” è un racconto vibrante, universale, che dà voce al coraggio silenzioso di tutte le donne che, nonostante le ferite, continuano a ricominciare.

L’appuntamento del 29 novembre a Pomarico rappresenta un momento culturale e umano di grande valore: un’occasione per lasciarsi toccare da una storia che celebra la resilienza e la forza luminosa dell’animo femminile.

Un evento da non perdere, e il primo passo di un nuovo cammino teatrale che accompagnerà la comunità nei mesi a venire.

Di seguito la locandina con i dettagli.