“A Pisticci una nuova maggioranza consiliare”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Viviana Verri, Consigliera Regionale:

“Un centrosinistra unito e forte alla guida della città, fondato su un percorso politico trasparente, coerente e misurabile dagli elettori.

Questo l’obiettivo del documento politico che ho rivolto, a fine settembre, a tutte le forze del centrosinistra, indicando la necessità di ritrovare unità e visione comune per costruire un progetto politico all’altezza delle sfide che attendono Pisticci, una delle città più grandi e complesse della Basilicata.

All’appello hanno risposto il Partito Democratico e forze civiche progressiste, sia di maggioranza sia di opposizione, con le quali in questi mesi è stato avviato un confronto serio e responsabile, orientato a rafforzare l’attività amministrativa e a prepararsi ad affrontare in modo compatto l’appuntamento elettorale del 2027.

Questo confronto ha portato, nei giorni scorsi, alla nascita di una nuova maggioranza consiliare e di una nuova squadra di governo cittadino, di cui faccio parte come consigliera del Movimento 5 Stelle.

Il Movimento 5 Stelle torna così al governo della città, rappresentato in Giunta dall’assessora Marilisa Marranzini, alla quale sono state affidate le deleghe alle politiche sociali, per le famiglie e per i giovani, all’associazionismo e al volontariato, alla scuola e alla formazione, alle politiche per la parità, le differenze di genere, l’integrazione e il contrasto alle discriminazioni.

A lei vanno i miei auguri personali e quelli di tutto il Movimento 5 Stelle lucano.

Il ritorno del Movimento 5 Stelle al governo di Pisticci si inserisce nel solco dell’esperienza amministrativa del 2016-2021, che ha prodotto risultati significativi in termini di progettualità sui lavori pubblici, rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ente, programmazione urbanistica e potenziamento dell’offerta turistica.

Un patrimonio politico e amministrativo di cui l’amministrazione Albano ha saputo fare tesoro e che rappresenta oggi una base solida su cui continuare un cammino capace di produrre risultati ancora più importanti per la città.

Sono particolarmente soddisfatta del percorso avviato a partire dal mio appello pubblico di settembre e ringrazio le forze politiche e civiche che, con lucidità e senso di responsabilità, hanno contribuito alla costruzione di un progetto politico coerente e riconoscibile dagli elettori, perché radicato nei valori e nelle esperienze del campo progressista.

Laddove questi percorsi vengono costruiti con serietà e solidità, sono in grado di produrre risultati elettorali significativi, come dimostrano le recenti vittorie alle competizioni regionali in Puglia e in Campania.

Vogliamo dimostrare che questo modello politico può funzionare anche a Pisticci, dove il campo progressista è stato premiato alle scorse elezioni regionali con numeri importanti, a conferma del fatto che gli elettori chiedono unità e responsabilità.

Questo percorso può rappresentare uno stimolo anche per le future competizioni amministrative e regionali, con l’obiettivo di dare alla Basilicata un governo capace di contrastare lo spopolamento, incidere concretamente sulle vertenze industriali che ne frenano lo sviluppo economico, colmare il gap infrastrutturale che penalizza territori e cittadini, rafforzare l’offerta sanitaria e garantire il diritto alle cure, soprattutto nelle aree interne.

Da Pisticci si può ripartire”.