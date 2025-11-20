A Pisticci spazio a creatività, natura e divertimento. L’appuntamento per i più piccoli

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, il Comune di Pisticci – Assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali – in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale, propone una nuova tappa della Festa d’Autunno: 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, 𝘃𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻𝗼 il 𝟮𝟱 𝗲 𝟮𝟲 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 | 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲:𝟬𝟬–𝟭𝟴:𝟬𝟬.
Un’esperienza creativa dedicata ai più piccoli (6–10 anni) per scoprire la bellezza dell’autunno attraverso arte e natura, con laboratori di gruppo, disegni e collage realizzati con materiali naturali.
Per partecipare: i moduli d’iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Protocollo e la Biblioteca Comunale, oppure scaricabili dal sito del Comune.