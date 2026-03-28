A Montescaglioso sarà possibile rivivere uno dei momenti più intensi della tradizione religiosa del Sud Italia. L’inaugurazione

A Montescaglioso la spiritualità incontra l’arte visiva in un evento che promette di emozionare e far riflettere.

Nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Hospitale dell’Annunziata prende vita “Scatti misteriosi”, una mostra fotografica dedicata ai riti della Settimana Santa, tra tradizione, fede e identità culturale.

L’inaugurazione è prevista per domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:30, con un momento di presentazione curato dall’editore Gaetano Armenio, che introdurrà il pubblico al significato profondo del progetto espositivo.

La mostra offre uno sguardo intenso e suggestivo sui riti della Settimana Santa, catturandone i momenti più simbolici e carichi di pathos. Attraverso gli scatti, i visitatori potranno immergersi in atmosfere sospese tra sacro e mistero, dove luci, ombre e volti raccontano storie di devozione tramandate nel tempo.

L’esposizione sarà visitabile dal 30 marzo al 7 aprile 2026, secondo i seguenti orari:

Mattina: 10:00 – 12:00;

Sera: 18:00 – 20:00.

Un appuntamento da non perdere

“Scatti misteriosi” rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso il linguaggio fotografico, uno dei momenti più intensi della tradizione religiosa del Sud Italia.

Un invito aperto a cittadini, appassionati di fotografia e curiosi, per lasciarsi coinvolgere da immagini che parlano al cuore e alla memoria collettiva.

Di seguito la locandina con i dettagli.