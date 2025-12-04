A Matera un’occasione per immergersi in un racconto cinematografico dell’Italia. L’appuntamento

Sabato 6 Dicembre alle ore 17:00 presso l’hotel San Domenico, a Matera, terzo appuntamento con Come in un film.

Viaggio nell’Italia ispirata al cinema la pubblicazione firmata da Anna Giammetta.

Al centro di questo terzo incontro, a solo un mese dall’uscita del titolo, il cineturismo come chiave di sviluppo economico dei territori.

L’incontro sarà arricchito dal dialogo con Isa Grassano (MT), giornalista esperta di viaggi e scrittrice, che converserà con l’autrice sul tema “Cineturismo: come la settima arte fa conoscere i territori”.

Un confronto vivo e appassionato tra destinazioni, pellicole cinematografiche e cultura, accompagnato da Gabriella Lanzillotta, direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni.

A portare il suo saluto, pure, Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera.

Un’occasione per immergersi, per la prima volta o nuovamente, in un racconto cinematografico dell’Italia fatto non solo di set, ma anche di musei, festival del cinema, strutture ricettive e sapori ispirati alla settima arte.

Questa guida, che prende vita dalla passione personale dell’autrice per il cinema e la sua esperienza professionale presso l’Ufficio Cinema del Comune di Matera – città dove vive e lavora – che da anni accoglie produzioni cinematografiche italiane e internazionali, diventa una occasione preziosa e importante per la città di Matera, e non solo, per raccontare quanto l’audiovisivo, quindi cinema, fiction, documentari…, siano strategici per la riscoperta dei territori.

A conclusione dell’evento è previsto un momento firmacopie, durante il quale il pubblico potrà incontrare l’autrice, scambiare impressioni sul libro e ricevere una dedica personalizzata.

Ecco la locandina.