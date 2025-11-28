A Matera un nuovo percorso per la raccolta differenziata: l’iniziativa

Una nota dell’Amministrazione Comunale fa sapere:

“A Matera è iniziato un percorso importante: con “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza” vogliamo trasformare l’umido da problema a risorsa.

La conferenza stampa di presentazione ha segnato l’avvio di una campagna che non si limita a informare, ma che vuole accompagnare cittadini, famiglie e attività in un cambiamento concreto.

Oggi, infatti, quasi un quarto del rifiuto indifferenziato è composto da organico: una frazione pesante, costosa da smaltire… ma ricchissima di valore, se gestita nel modo giusto.

Nei prossimi mesi parleremo di raccolta dell’umido, di compostaggio domestico, di buone pratiche quotidiane. Incontri, momenti formativi, sopralluoghi e attività dedicate anche alle scuole aiuteranno la città a ridurre gli sprechi e aumentare la qualità della differenziata.

Perché l’umido, quando viene separato correttamente, torna alla terra sotto forma di compost, migliorando i suoli e riducendo l’uso di fertilizzanti chimici.

È una sfida collettiva, fatta di piccoli gesti e grande responsabilità. E Matera è pronta a dimostrare che quando si ama il proprio territorio… la differenza si vede davvero.

Una raccolta differenziata fatta bene permette a ogni materiale di prendere la giusta strada, evitando sprechi e aumentando i benefici per tutta la comunità”.