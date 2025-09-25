A Matera manca pochissimo all’inaugurazione del Villaggio della Salute. Il programma

A Matera manca pochissimo all’inaugurazione del Villaggio della Salute.
Fanno sapere gli organizzatori:
“Vi aspettiamo domani 26 settembre alle ore 10 al Parco del Castello.
Dal 26 al 28 settembre, vi aspetta un weekend ricco di iniziative per tutti:
- Consulenze e prestazioni gratuite nel Villaggio della Salute;
- Attività sportive e laboratori per grandi e piccini;
- Eventi di benessere, musica e animazione;
- La camminata solidale della domenica.
Non perdete questa occasione unica per vivere insieme momenti di salute, sport e solidarietà.
Iscrivetevi subito alla RACE:
https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/49
Unisciti a noi nella più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno!”.
Di seguito le locandine con i dettagli.