A Matera manca pochissimo all’inaugurazione del Villaggio della Salute. Il programma

25 Settembre 2025

A Matera manca pochissimo all’inaugurazione del Villaggio della Salute.

Fanno sapere gli organizzatori:

“Vi aspettiamo domani 26 settembre alle ore 10 al Parco del Castello.

Dal 26 al 28 settembre, vi aspetta un weekend ricco di iniziative per tutti:

  • Consulenze e prestazioni gratuite nel Villaggio della Salute;
  • Attività sportive e laboratori per grandi e piccini;
  • Eventi di benessere, musica e animazione;
  • La camminata solidale della domenica.

Non perdete questa occasione unica per vivere insieme momenti di salute, sport e solidarietà.

Iscrivetevi subito alla RACE:
https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/49

Unisciti a noi nella più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno!”.

Di seguito le locandine con i dettagli.