A Matera importante incontro sul tema “Riforma Fiscale”. Ecco il programma

“Come Italia Viva Basilicata stiamo cercando di alzare il livello delle nostre iniziative di approfondimento sui temi cruciali sia regionali che nazionali.

Siamo lieti di annunciare un importante incontro sul tema ‘Riforma Fiscale. Un Fisco più semplice e più equo per una ripresa efficace’ che si terrà venerdì 27 Maggio 2022 alle ore 17.30 presso ‘Casa Cava’ a Matera.

Siamo onorati di aver ricevuto la conferma della presenza in Basilicata e a Matera dell’Onorevole Prof. Luigi Marattin, Presidente della VI commissione Finanze alla Camera dei Deputati e parlamentare Italia Viva.

Interverrà il Dott. Lorenzo Pagliuca, già Vice Presidente Nazionale Confindustria con delega alla fiscalità per la crescita delle Piccole e medie Imprese.

All’incontro saranno inviate tutte le associazioni di categoria, i sindacati, gli ordini professionali e le imprese a cui sarà riservato uno spazio importante per il dibattito e il confronto sui temi legati alla ‘Riforma Fiscale’ che è in discussione in parlamento, di prossima approvazione, di cui l’onorevole Marattin è stato un attivo protagonista”.

Lo rendono noto i consiglieri regionali di Italia Viva, Luca Braia e Mario Polese, insieme al gruppo dirigente di Italia Viva Basilicata che aggiungono:

“Sono previsti:

i saluti iniziali dei consiglieri regionali Luca Braia Presidente seconda commissione Bilancio e Capogruppo in Consiglio Regionale Italia Viva e Mario Polese Vice Presidente del Consiglio regionale Basilicata.

I saluti istituzionali vedranno anche Antonio Gemma Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Serafino Di Sanza Presidente Ordine Consulenti del lavoro, con i quali è stato possibile costruire l’iniziativa in partenariato, a cui si aggiunge anche il patrocinio de Il Sole 24 Ore.

Previsto, al termine degli interventi, un dibattito con domande e riflessioni insieme ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati, dei Professionisti e delle imprese presenti”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)