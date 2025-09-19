Tursi: l’Ufficio Postale rimarrà chiuso al pubblico. Ecco da quando

Da Lunedì 22 Settembre 2025 fino a martedì 27 Gennaio 2026 l’ufficio postale di Tursi sito in viale Sant’Anna n° 47, resterà chiuso al pubblico per lavori infrastrutturali.
Contestualmente, durante tale periodo è attivo, per l’erogazione dei servizi postali, il container sito nel piazzale antistante l’ufficio aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 (non dotato di ATM).
Per completezza d’informazione, di seguito vengono elencati anche gli uffici postali dei comuni limitrofi:
- VALSINNI, via Principe Umberto, 169 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle 12:45 (dotato di ATM H24);
- POLICORO, via Giustino Fortunato, 30 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (dotato di ATM H24);
- MONTALBANO JONICO, P.zza Giovanni Paolo II – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 (dotato di ATM H24).
L’ufficio postale di Tursi riaprirà il 28/01/2026 salvo imprevisti di cui sarà data tempestiva comunicazione.