Basilicata, continuano le ricerche di Nunzio. Ecco le parole del Presidente Bardi

“Seguo con grande attenzione e apprensione le ricerche di Nunzio Sblendido, il 35enne originario di Abriola, di cui non si hanno notizie da diversi giorni.

In queste ore difficili – sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi – desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutta la comunità lucana alla sua famiglia, che sta vivendo momenti di grande angoscia.

A loro va il mio pensiero più sincero, insieme alla speranza che Nunzio possa essere ritrovato presto e in buone condizioni di salute.

Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile e tutti i volontari che, con professionalità e spirito di solidarietà, stanno battendo palmo a palmo la zona della Sellata, dove è stata ritrovata la sua auto.

Il loro impegno – conclude il Presidente – è la dimostrazione concreta di quanto la nostra terra sappia stringersi nei momenti di difficoltà.

Continuerò a seguire personalmente l’evoluzione di questa vicenda, con la fiducia che i nostri sforzi congiunti possano portare presto a un esito positivo”.