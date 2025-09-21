Su Matera nuvole in arrivo? Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio.
Che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, lunedì 22 settembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 18°C.
Invece, martedì 23 settembre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.