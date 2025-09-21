Basilicata: oggi ultimo saluto a Nunzio, giovane vita spezzata troppo presto

Una comunità è in lutto per la scomparsa improvvisa di Nunzio Sblendido, spentosi all’età di soli 34 anni.
Un dolore profondo, che travolge l’affetto dei suoi cari e lascia un vuoto difficile da colmare tra chi l’ha conosciuto e amato.
Tutti uniti nell’abbraccio del dolore davanti a una perdita così prematura.
I funerali di Nunzio si svolgeranno oggi, domenica 21 settembre, alle ore 15:30 nella Chiesa San Giovanni Bosco di Potenza.
Sblendido lascia dietro di sé il ricordo di una vita giovane, di sogni e speranze interrotte troppo presto.
I suoi cari desiderano stringersi ancora più forte nel suo nome, ricordandolo per il sorriso, gli affetti profondi e la gentilezza che sapeva donare ogni giorno.
Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto, come una luce che la morte non può spegnere.
Ci stringiamo al dolore della famiglia.