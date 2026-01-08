Su Matera ancora freddo, ma avremo ancora cattivo tempo? Ecco le ultime previsioni

Dopo il cattivo tempo della giornata di ieri, che tempo dobbiamo aspettarci sul Vulture-melfese?

Secomdo le ultime previsioni l’afflusso di aria artica associato ad una depressione in movimento dal Tirreno verso l’Adriatico, sta facendo sentire i suoi effetti su Puglia, Molise e Basilicata.

Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Venerdì 9 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 1°C.

Invece, Sabato 10 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserena rapidamente dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.