Basilicata: nonna Maria compie ben 104 anni! Tantissimi auguri

Un’altra ultra centenaria in Basilicata.

La signora Maria di Ginestra (PZ) ha compiuto ben 104 anni.

Questi gli auguri dell’amministrazione comunale:

“Oggi festeggiamo un compleanno importante, i 104 anni della signora Maria Rondinella, ospite della casa di riposo “Sole e Luna”.

Questo compleanno non è solo una ricorrenza personale, ma un patrimonio di tutta la nostra comunità. Maria, con la sua lunga vita, rappresenta una testimonianza preziosa di memoria, forza e valori che continuano a ispirarci.

Dietro ogni anno vissuto ci sono storie, sacrifici, affetti e insegnamenti che meritano rispetto e gratitudine.

A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero rivolgere alla signora Maria i più affettuosi auguri di buon compleanno, ringraziando allo stesso tempo il personale della casa di riposo per la cura, l’attenzione e l’umanità con cui accompagna quotidianamente i nostri anziani.

Cara Maria, 104 volte auguri: che questa giornata sia colma di sorrisi, calore e dell’abbraccio sincero di tutta la nostra comunità”.

Non resta che unirci al coro di auguri per questa meravigliosa nonna augurandole tanta salute e serenità.