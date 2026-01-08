Basilicata, lavoro: “Ora i giovani avranno un’opportunità”. Ecco i dettagli

“Grazie ad una proposta di legge di cui sono stato primo firmatario, condivisa ed approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, un revisore su tre dei collegi dei revisori dei conti nei vari enti e aziende regionali sarà sorteggiato da un elenco speciale in cui non è richiesta l’esperienza triennale.

Ora la norma è pienamente operativa con la DGR 844 del 30 dicembre 2025“.

Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che evidenzia:

“Abbiamo ascoltato e fatte nostre le istanze dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e siamo riusciti a introdurre, con soddisfazione, un meccanismo che negli anni ci aveva già visti proponenti nel rompere la tenaglia tra esperienza e nomine: se non sei nominato non hai esperienza e se non hai esperienza non si può essere nominati.

Riteniamo sia un fatto importante, un piccolo segnale che intercetta le aspirazioni anche dei giovani professionisti, che ora avranno accesso a un’opportunità concreta“.