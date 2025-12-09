Sciopero a Matera: possibili disservizi per la raccolta rifiuti. Ecco l’avviso

Si informa la cittadinanza che, a seguito della proclamazione dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi disservizi nei servizi di raccolta dei rifiuti a Matera.

In ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge, saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili, tra cui:

• la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedalieri, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme e carceri;

• la raccolta di pannolini e pannoloni per le utenze che usufruiscono di tale servizio dedicato;

• la pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate e delle zone di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici;

• le attività di trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento dei rifiuti negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio.

Gli utenti serviti con raccolta porta a porta sono invitati, in caso di mancato ritiro del rifiuto esposto, a ritirarlo e custodirlo all’interno della propria abitazione o pertinenza, per poi riporlo nuovamente in esposizione nel successivo giorno di raccolta previsto dal calendario.

Si confida pertanto nella collaborazione e nel senso civico della cittadinanza per limitare eventuali disagi.