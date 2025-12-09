A Matera un’importante occasione per sostenere la competitività e la crescita delle imprese del territorio. L’appuntamento

Giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze CNA Matera, in Via degli Aragonesi n. 26/a., le principali organizzazioni dell’artigianato del territorio – Casartigiani, Confartigianato Imprese Matera e CNA Matera – promuovono un seminario tecnico informativo dal titolo “Il Credito: leva strategica per la crescita delle imprese artigiane e delle piccole imprese”.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire agli imprenditori un quadro chiaro e aggiornato sugli strumenti finanziari oggi a disposizione delle micro e piccole imprese, con un focus sulle principali novità normative e sulle opportunità di accesso al credito in una fase economica complessa e in continua evoluzione.

Durante il seminario saranno approfonditi temi centrali per il tessuto produttivo locale, tra cui:

La manovra di bilancio e i suoi impatti sulle piccole imprese.

Le novità relative al Fondo Centrale di Garanzia.

La riforma dei Confidi.

La valutazione del merito creditizio.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Roberto Luongo, Direttore Territoriale CNA Matera.

Seguiranno gli interventi di:

Rosa Gentile, Presidente Confartigianato Matera;

Giorgio Guacci, Direttore Commerciale Cofidi Progetto Italia;

Alberto Antodaro, Consulente finanziario;

Domenico Loponte, Direttore regionale Casartigiani.

Le conclusioni saranno curate da Leo Montemurro, Presidente CNA Territoriale Matera.

Il seminario rappresenta un’importante occasione per imprenditori, professionisti e operatori del settore per approfondire strumenti e strategie utili a sostenere la competitività e la crescita delle imprese del territorio.

Di seguito la locandina con i dettagli.