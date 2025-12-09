La Pielle Matera Basket ottiene il suo terzo successo consecutivo in campionato. Complimenti!

Viaggia a vele spiegate ora la Pielle Matera Basket che ottiene il suo terzo successo consecutivo in campionato, che sommato ai precedenti risultati positivi fanno 12 punti e terzo posto in classifica.

Il primo risultato utile lontano dalle mura amiche, spiana la strada per bomber Petronella e compagni verso il terzo successo consecutivo in campionato, tenendo sempre imbattuto il parquet amico del PalaSassi, dove arriva il quinto risultato positivo in altrettante sfide disputate.

Questa volta a farne le spese è una diretta rivale per le posizioni alte della graduatoria, la Fortitudo Apricena, che sino a sabato sera aveva uno score di risultati molto simile a quello dei materani.

I biancazzurri si sono imposti alla sirena finale con un divertente e sempre aperto 88-82.

Ammette l’ala forte della Pielle Matera, Davide De Astis:

“Siamo motivati. Dopo questa striscia di vittorie vogliamo fare sempre meglio.

Abbiamo un gruppo compatto e che ha voglia di aiutarsi in campo, molto motivato e pronto a collaborare e viaggiare tutti nella stessa direzione.

Probabilmente è la nostra arma in più, ciò che ci dà forza e questo sta portando ottimi risultati.

Ma dobbiamo continuare sempre così, impegnarci al massimo e non dare mai niente per scontato, in un campionato così equilibrato e dove tutti possono vincere ogni gara”.

Davide De Astis è un nuovo giocatore del gruppo Pielle Matera, giunto per questa stagione in forza al roster di coach Ciccio Losito.

Per lui, subito grandi stimoli e l’ambiente adatto per mettersi alla prova e dare il proprio contributo.

Contro la Fortitudo Apricena la sua miglior gara dal punto di vista realizzativo, con 25 punti realizzati, dietro solamente a bomber Petronella (29 punti) e coadiuvati da Vitale (10), Difonzo (8), capitan Vignola (6), Cardinale (5) e Miccolis (5), ma anche grazie al contributo di Natuzzi, Tubito, Mbacke e Vaccaro, i più giovani, ma sempre pronti a dare il proprio contributo quando chiamati in causa da coach Losito.

Continua Davide De Astis:

“Da quanto sono arrivato ho trovato subito tutti, dai compagni allo staff e alla dirigenza, con grande entusiasmo e voglia di fare.

Tutti si mettono a disposizione e il fatto che ognuno dà il proprio contributo alla causa ci permette di esprimerci al meglio in campo.

E’ questa la cosa migliore che ho trovato qui a Matera”.

E guardando avanti, dalla partita di Altamura di domenica prossima all’ultima sfida del girone di andata della DR1 Puglia al PalaSassi contro Manfredonia sabato 20 dicembre, prima della pausa natalizia, l’ala forte biancazzurra non pone limiti, anche senza fare grandi calcoli o promesse.

Conclude De Astis:

“Fare un pronostico di lungo termine, sino a fine stagione è difficile; ma noi sappiamo che se usiamo tutti i nostri mezzi in ogni sfida, dalle transizioni veloci ai rapidi contropiedi, il buon tiro e le nostre migliori abilità unite al gruppo compatto, possiamo giocarcela con chiunque. Se manteniamo questo trend positivo possiamo fare molto bene in questa stagione.

Poi abbiamo sbloccato anche il fattore trasferta, che sembrava un vero e proprio blocco psicologico che ci colpiva. Ora possiamo guardare avanti con decisione e sperare di portarci a casa grandi soddisfazioni di qui al termine della stagione”.