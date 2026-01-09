“Pisticci, Esperienze di Mare – Emozioni in Collina”: ecco la nuova campagna di comunicazione

In continuità con la campagna di comunicazione istituzionale “My name is Pisticci”, che ha consolidato l’identità del borgo e rafforzato il senso di appartenenza, il Comune di Pisticci presenta la nuova campagna di comunicazione per il primo semestre 2026.

Dichiara Giuseppe Lalinga, Esperto in Marketing delle Destinazioni:

“Questa nuova fase evolutiva punta ad ampliare la narrazione del binomio Pisticci–Mare, valorizzando ancora di più la poliedricità del territorio”.

Commenta l’Assessore, Francesca Colacicco:

La campagna 2026, intitolata “Pisticci Mare is More” si propone di destagionalizzare l’offerta e promuovere Pisticci come esperienza integrata e multiforme.

Prosegue Lalinga:

“L’obiettivo è dimostrare che Pisticci non è solo uno splendido borgo bianco e non è soltanto una meta balneare, ma una destinazione capace di offrire “di più”: più autenticità, più accoglienza, più green, più tradizioni, più glamour e, di conseguenza, più esperienze ed emozioni”.

Il messaggio che guiderà l’intera comunicazione sintetizza questa ricchezza: ‘Pisticci, Esperienze di Mare – Emozioni in Collina’“.

Conclude Francesca Colacicco:

“La campagna si articolerà attraverso un video dinamico, una brochure informativa, un piano editoriale social strategico e l’utilizzo di pannelli pubblicitari turistici posizionati in punti strategici del territorio comunale”.

Il video spot, nato da un’idea di Giuseppe Lalinga, è stato realizzato dal talentuoso filmmaker Federico Giannace, con il supporto del team creativo composto da: Claudia Quinto, Gianpiero Andrulli e Daniela Quinto.

Conclude il Sindaco, Domenico Albano:

“È un’ulteriore soddisfazione per Pisticci perché ci consente di valorizzare competenze presenti nel territorio, capaci non solo di leggere le tendenze e analizzare il sistema turistico, ma anche di costruire contenuti multimediali e audiovisivi in grado di raccontare, attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione, una destinazione ancora tutta da scoprire e da raccontare”.