Rinviato lo Sciopero nazionale della Scuola: ecco le nuove date

Pubblicato sul Cruscotto degli scioperi l’avviso relativo a una mobilitazione nazionale del comparto scuola, che interesserà il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che indeterminato, delle istituzioni scolastiche statali e comunali, comprese scuole dell’infanzia e asili nido.

L’astensione dal lavoro, come fa sapere tutto scuola, riguarda anche il personale degli istituti privati.

Con una comunicazione ufficiale del 5 gennaio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto che le giornate di sciopero scuola, inizialmente previste per il 9 e 10 gennaio, sono state rinviate alle intere giornate del 12 e 13 gennaio 2026.

La variazione è stata comunicata dalle Confederazioni sindacali CSLE, CONALPE, CONFSAI e FLP, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che con deliberazione n. 3273 del 2 gennaio 2026 ha disposto il differimento delle date.

Lo sciopero scuola riguarda il personale appartenente al Comparto Istruzione e Ricerca, senza distinzioni di ordine e grado, e si inserisce nel quadro delle tutele e dei vincoli previsti dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Come di consueto, restano ferme le disposizioni relative alla garanzia dei servizi minimi e agli obblighi di informazione verso l’utenza.

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a dare la massima diffusione della comunicazione al personale interessato e ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente: dalla raccolta delle adesioni, alla comunicazione alle famiglie, fino all’organizzazione dei servizi essenziali.