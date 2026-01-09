Tricarico pronta a definire i percorsi di intervento in caso di emergenza e di calamità: il progetto

Il 10 gennaio 2026, alle 17.00, nella sede di Tricarico, in via Appia, la Protezione Civile di Tricarico-Gruppo Lucano presenterà i risultati del progetto denominato “Adesione volontaria per la pianificazione di interventi di protezione civile nel Comune di Tricarico”, che ha coinvolto la popolazione tricaricese.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“L’obiettivo del progetto, nato da esigenze ed esperienze precedenti, eseguito dai volontari e dalle ragazze e ragazzi del servizio civile di protezione civile, è la mappatura delle criticità architettoniche e degli ostacoli operativi, la conoscenza della popolazione fragile, per età, disabilità croniche e/o invalidanti, per difficoltà ambientali e sociali, per meglio definire i percorsi di intervento in caso di emergenza e di calamità e per integrare, possibilmente, il Piano di protezione civile comunale.

Il lavoro è iniziato a fine 2024 e, per oltre un anno, il gruppo ha attraversato Tricarico in tutta la sua estensione; un lavoro fatto dal basso, con incontri e ascolto bussando alla porta di ognuno per illustrare il progetto e le sue finalità, nel rispetto delle normative sulla privacy.

È così che tanti cittadini hanno aderito su base volontaria e consapevole alla realizzazione del progetto.

Lungo il percorso, la protezione civile è stata percepita non come qualcosa che interviene dopo ma come qualcosa che si prepara insieme ai cittadini.

Il risultato è un impegno morale non un lavoro puramente tecnico, è un patto di solidarietà e di sussidiarietà con i singoli cittadini, con i quartieri, con il territorio e con le istituzioni”.

Di seguito la locandina con i dettagli.