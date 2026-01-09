“Piano dei Controlli per la Fragola della Basilicata IGP: entriamo finalmente nella fase più importante”. Le ultime notizie

“Con l’approvazione del Piano dei Controlli per la Fragola della Basilicata IGP entriamo finalmente nella fase più importante: quella operativa.

Da oggi il marchio europeo diventa uno strumento concreto a disposizione dei produttori e delle filiere“.

Lo ha dichiarato Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, intervenendo all’Hotel Heraclea di Policoro in occasione della presentazione ufficiale del Piano dei Controlli della Fragola della Basilicata IGP, approvato con decreto ministeriale del 29 dicembre 2025.

Ha proseguito Cicala:

“Il riconoscimento IGP non è un punto di arrivo simbolico, ma un passaggio decisivo per consentire alle imprese agricole di competere sui mercati con uno strumento di tutela, qualità e valore aggiunto.

Il Piano dei Controlli rende possibile la commercializzazione certificata e rafforza il ruolo delle Organizzazioni di Produttori nella costruzione di filiere più solide e riconoscibili”.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore ha sottolineato come il lavoro svolto a livello regionale si inserisca in un quadro più ampio di attenzione verso il settore primario:

“Le recenti decisioni europee sulla Politica Agricola Comune rafforzano la centralità dell’agricoltura e chiamano le Regioni a una responsabilità precisa: trasformare le scelte europee in risultati concreti sui territori.

È su questo terreno che la Basilicata è già impegnata.

La Fragola della Basilicata IGP rappresenta un volano di sviluppo integrato per l’area metapontina e per l’intera regione: crea valore economico, sostiene il reddito degli agricoltori, rafforza l’identità territoriale e apre nuove opportunità anche sul piano della promozione e del turismo enogastronomico”.

Cicala ha infine ricordato il lavoro svolto in sinergia con il Ministero dell’Agricoltura, il Ministro Francesco Lollobrigida e con il Comitato Promotore, ringraziando tutti i soggetti coinvolti per la determinazione e la rapidità con cui è stato completato l’iter.

Ha concluso:

“L’obiettivo ora è accompagnare le imprese in questa fase, anche attraverso le misure del CSR 2023–2027, affinché il riconoscimento IGP si traduca in crescita reale, competitività e nuove opportunità sui mercati nazionali e internazionali”.