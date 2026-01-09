Furto a Policoro! Polizia sul posto

Furto a Policoro.
Ad essere colpita un’attività nel centro cittadino.
Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che è già sulle tracce della banda che pare, dopo aver messo a segno il colpo, si è data alla fuga.
Seguiranno aggiornamenti.
In continuità con la campagna di comunicazione istituzionale “My name is Pisticci”, che ha consolidato l’identità del borgo e rafforzato il senso di appartenenza, il…
Pubblicato sul Cruscotto degli scioperi l’avviso relativo a una mobilitazione nazionale del comparto scuola, che interesserà il personale docente e ATA, sia a tempo determinato…
Il 10 gennaio 2026, alle 17.00, nella sede di Tricarico, in via Appia, la Protezione Civile di Tricarico-Gruppo Lucano presenterà i risultati del progetto denominato…
“Con l’approvazione del Piano dei Controlli per la Fragola della Basilicata IGP entriamo finalmente nella fase più importante: quella operativa. Da oggi il marchio europeo…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Uil Fpl Basilicata: “La UIL FPL Basilicata ribadisce con forza la necessità di procedere senza ulteriori ritardi all’avvio…
La Pielle Matera Basket guarda al futuro con fiducia. Il capitano Innocenzo Vignola è pronto ad affrontare da leader la seconda parte di stagione. Inizia…
Ancora freddo sulla Basilicata. I primi fiocchi di neve negli scorsi giorni hanno fatto visita a parte della nostra regione, ma cosa ci attende ora…
A partire dal 1° gennaio 2026, fumare è diventata un’abitudine ancora più costosa. La Manovra economica prevede infatti un nuovo aumento delle accise su sigarette e prodotti…
A partire dal 1° gennaio 2026, fare acquisti online da paesi extra-UE costa un po’ di più. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, cambia…
Un nuovo e importante servizio torna a disposizione della comunità locale: a partire da Lunedì 19 Gennaio 2026 riapre la Farmacia dell’Ospedale di Tinchi, presidio…
AVIS Pisticci e Oreste Castagna presentano “Rosso Sorriso”: una settimana di emozioni, solidarietà e teatro per i più piccoli. L’iniziativa si aprirà con una conferenza…
“Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di Sandro Berardone, uomo e amministratore di riconosciute qualità etiche e istituzionali“. Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata,…