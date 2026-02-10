Per le imprese del materano maggiore facilità di accesso a tutti questi servizi. L’importante accordo

CNA e UniCredit hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione con l’obiettivo di rafforzare l’accesso al credito, supportare l’innovazione digitale e la crescita dimensionale da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Ne da notizia riprendendo quanto diffuso dai canali nazionali Cna Leo Montemurro Presidente della Territoriale Matera .

La C.N.A., Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associa 620.000 imprenditori che forniscono lavoro a 1,2 milioni di persone.

C.N.A. è una delle più grandi Associazioni di rappresentanza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla partnership, le imprese associate a CNA potranno beneficiare di una maggiore facilità di accesso a servizi consulenziali, percorsi formativi, iniziative congiunte e soluzioni finanziarie dedicate, sviluppate in coerenza con i principali driver della trasformazione economica contemporanea: sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione.

UniCredit, nell’intento di supportare gli Associati di CNA. in ogni esigenza, mette a disposizione anche il modello di servizio buddy, flessibile e di valore, che ben si concilia con l’attività professionale di artigiani, micro e piccole imprese e lavoratori autonomi, nonché di persone fisiche che hanno l’esigenza di essere supportati, sempre, in qualunque momento della giornata, con un servizio di assistenza dedicato e un catalogo prodotti e servizi, in self e non, tra i più completi sul mercato.

L’accordo intende anche favorire una maggiore interazione tra le reti territoriali di CNA e UniCredit, promuovendo eventi congiunti, rafforzando i rapporti a livello locale per generare impatti concreti sulla quotidianità delle imprese associate e supportando la conoscenza presso la platea delle CNA territoriali e delle imprese loro associate delle tematiche ESG, con un’offerta di prodotti e servizi bancari orientati alla sostenibilità, con una particolare attenzione alle imprese che intraprendono percorsi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance.

La volontà di Unicredit come dichiarato da Annalisa Areni Head of Client Strategies della Banca:

“è quella di sostenere e valorizzare le imprese del settore artigiano, protagoniste del progresso economico e sociale del Paese.

Questo accordo si inserisce pienamente in questo percorso volto ad accompagnare le PMI nei percorsi di crescita e innovazione digitale.

UniCredit conferma così il proprio impegno nel rispondere alle reali esigenze degli imprenditori, mettendo a disposizione un ecosistema completo e integrato di soluzioni pensate per favorire lo sviluppo e la competitività delle loro attività“.