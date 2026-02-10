Anche la Basilicata in Friuli per il Giorno del ricordo: i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Segreteria regionale di Forza Italia Giovani Basilicata:
“Oggi, 10 febbraio, Roberta Taddei, membro della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani con delega ai Rapporti Esterni, ha partecipato alla commemorazione del Giorno del Ricordo presso il sacrario di Basovizza, in Friuli Venezia Giulia, assieme al Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, e a tutta la Segreteria Nazionale.
Questa giornata rappresenta un momento solenne per onorare le vittime delle foibe e per ricordare il dramma degli esuli giuliano-dalmati, migliaia di italiani costretti ad abbandonare le proprie terre e la propria identità.
Una pagina dolorosa della nostra storia, troppo a lunga rimasta ai margini del dibattito pubblico.
La partecipazione della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani alla cerimonia di Basovizza testimonia l’impegno nel promuovere una cultura della memoria consapevole e condivisa, affinché tragedie come queste non vengano mai dimenticate”.