A Bernalda medici e professionisti della salute scendono in campo con laboratori interattivi e giochi per ragazzi speciali. L’iniziativa

Si svolgerà domani 11 Febbraio a Bernalda, nella Domus dei Padri Trinitari, la seconda tappa di “StaiSano! Tornei della Salute”, iniziativa nazionale itinerante dedicata alla promozione di sani stili di vita, con particolare attenzione all’inclusione dei giovani con disturbo dello spettro autistico.

Il progetto è promosso dall’Università degli Studi di Milano, nell’ambito di un bando del Ministero dello Sport, con il supporto della Fondazione SIdP ETS e coinvolge medici e professionisti della salute impegnati in attività formative e ludiche rivolte ai partecipanti.

L’evento si aprirà alle ore 10:00 con i saluti del direttore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, Vito Campanale, del referente del progetto, l’odontoiatra Saverio Pescuma e con gli interventi di professionisti dell’Università degli Studi di Milano, tra cui odontoiatri, ortottisti, nutrizionisti ed esperti di Medicina dello Sport.

All’interno della struttura sarà allestito un Villaggio della Salute con sei “Casette” tematiche, dove si svolgeranno laboratori interattivi seguiti da sfide a squadre.

I partecipanti saranno 28, tra cui un gruppo composto da cinque ragazze.

Le attività affronteranno temi fondamentali per la prevenzione: sana alimentazione, salute del cavo orale, della vista e dell’udito, prevenzione della miopia e delle ipoacusie, corretta pratica dell’attività fisica.

Ha detto il direttore dei Centri di riabilitazione di Venosa e Bernalda, Vito Campanale:

“L’iniziativa non è solo un momento di screening o di lezione frontale, ma un’esperienza ludica che premia l’impegno e la conoscenza, garantendo un approccio scientifico ma accessibile grazie al coinvolgimento diretto degli ospiti del Centro.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e del benessere attraverso lo sport e l’interazione, coinvolgendo ragazzi e adulti con disabilità, in particolare persone con disturbo dello spettro autistico.

Riteniamo fondamentale promuovere la conoscenza delle patologie derivanti da comportamenti dannosi per la salute e la cultura della prevenzione, in particolare su tematiche come la sana alimentazione, la salute della bocca, della vista, dell’udito e dell’attività fisica”.

Ecco la locandina dell’evento.