Nel materano un bambino finisce al Pronto Soccorso! Ecco cosa è successo

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha comunicato, pochi minuti fa:

“il primo nato del 2026 nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera si chiama Liam.

Il bambino è venuto alla luce alle ore 3 e 49 con parto spontaneo.

Pesa 4020 grammi ed è lungo 53 centimetri.

Sia la mamma che il neonato godono di ottima salute.

A coordinare l’equipe che ha lavorato questa notte nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia è stata la dottoressa Angela Soldato. I genitori di Liam sono residenti a Matera.

Per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso nelle scorse ore, si segnala che non si sono registrati feriti da petardi al Pronto Soccorso di Matera.

Si è invece verificato un solo accesso per un bambino con ferite lievi a causa di un mortaretto al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro.

La Direzione Strategica dell’ASM augura al piccolo Liam e alla sua famiglia un futuro sereno e ringrazia tutto il personale sanitario impegnato in questi giorni di festa a tutela della salute dei cittadini”.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.