Montalbano Jonico: Maurizio ha raggiunto l’ammirevole traguardo delle 70 donazioni!

La solidarietà non si ferma per le sezioni di Fidas Basilicata.

Continua instancabile l’attività di raccolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e garanzie per gli operatori, i volontari e i donatori.

Da inizio Aprile, in piena emergenza Covid-19, sono state raccolte ben 229 sacche con risultati di eccellenza delle singole sezioni di Montalbano, Scanzano Jonico, Rionero, Metaponto e Salandra.

Nell’ultima giornata di raccolta sangue, svoltasi nella sezione di Fidas Montalbano, il Presidente Maurizio Timo ha raggiunto l’ammirevole traguardo di 70 donazioni effettuate, in una sezione che è in costante crescita e in continua attività.

Per tutta la Fidas Basilicata in questo periodo la solidarietà passa anche attraverso altri gesti concreti, come la donazione di 500 euro in buoni spesa da parte della sezione di Policoro alla Caritas Diocesana guidata da Don Giuseppe Gazzaleo, che provvederà alla assegnazione alle famiglie bisognose.

Anche Fidas Irsina ha donato alla Protezione Civile locale beni di prima necessità da distribuire.

Ha dichiarato il Presidente Pancrazio Toscano:

“Sono orgoglioso dell’impegno delle sezioni su tutti i fronti in questo periodo di emergenza sanitaria.

Abbiamo operato in stretto contatto con i centri trasfusionali della Regione per garantire le scorte necessarie.

Nel mese di Marzo le eccedenze sono state messe a disposizione della altre Regioni e stiamo programmando con cura ogni singola giornata.

Tutte le sezioni si stanno impegnando sia per la raccolta che per sostenere chi ha bisogno in questo periodo così particolare.

Invitiamo i donatori a contattare le proprie sedi di appartenenza per restare informati e di collaborare prenotando la propria donazione.

Rivolgo il mio plauso al Presidente Maurizio Timo per l’importante traguardo raggiunto, augurandogli di continuare ad essere un ottimo esempio per la sua sezione, e non solo, come ha fatto fino ad adesso”.

