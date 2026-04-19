Attenzione alla nuova truffa per sottrarre dati personali, sensibili e bancari: come funziona

Allerta truffa – false email a nome del Ministero della Salute
Stanno circolando email fraudolente che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria o aggiornare i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico tramite link non ufficiali.
Attenzione: non si tratta di comunicazioni del Ministero della Salute.
Si tratta di tentativi di phishing per sottrarre dati personali e sensibili, anche bancari.
I siti indicati nelle email sono falsi, ma costruiti per sembrare istituzionali.
La Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico sono sempre gratuiti.
Cosa fare:
- non cliccare sui link
- non inserire dati personali
- elimina subito il messaggio
Per informazioni, utilizza solo i canali ufficiali del Ministero della Salute.