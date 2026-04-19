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Attenzione alla nuova truffa per sottrarre dati personali, sensibili e bancari: come funziona

19 Aprile 2026

Allerta truffa – false email a nome del Ministero della Salute

Stanno circolando email fraudolente che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria o aggiornare i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico tramite link non ufficiali.

Attenzione: non si tratta di comunicazioni del Ministero della Salute.

Si tratta di tentativi di phishing per sottrarre dati personali e sensibili, anche bancari.

I siti indicati nelle email sono falsi, ma costruiti per sembrare istituzionali.

La Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico sono sempre gratuiti.

Cosa fare:

  • non cliccare sui link
  • non inserire dati personali
  • elimina subito il messaggio

Per informazioni, utilizza solo i canali ufficiali del Ministero della Salute.