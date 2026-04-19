Meteo: su Matera graduale aumento dell’instabilità. Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Sulle regioni del basso versante adriatico le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate nel weekend, ma anche nei primi giorni della prossima settimana.
Il clima sarà gradevole, con valori massimi intorno a 22/23°C sulle zone interne pianeggianti, non oltre i 20°C lungo le aree costiere.
Nel corso di Martedì si assisterà ad un graduale aumento dell’instabilità, per l’insorgenza di correnti settentrionali più fresche che causeranno qualche rovescio.
Quindi che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 20 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.
Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 11°C.
Martedì 21 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.
Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.