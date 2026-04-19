Il 19 Aprile del 1923 nasceva Rocco Scotellaro, Sindaco della città di Tricarico e poeta che ha saputo dar voce al popolo lucano! Ecco i dettagli

“Il 19 Aprile del 1923 nasceva Rocco Scotellaro, Sindaco della città di Tricarico e poeta che ha saputo dar voce al popolo lucano in un periodo di grande sofferenza e sacrificio”.

Il Comune di Tricarico per l’occasione scrive:

“103 anni anni fa nasceva Rocco Scotellaro.

Lo ricordiamo oggi presso la sala convegni della Torre Normanna e lo festeggeremo Sabato 25 aprile in Piszza Garibaldi.

Buon compleanno Rocco, giovane tra I giovani”.

Si ricorda che Scotellaro ha rappresentato un esempio importante di impegno civico e politico che l’ha portato a soli ventitré ad essere sindaco di Tricarico.

L’importanza di Rocco Scotellaro nel panorama politico e culturale lucano, nel corso degli anni ha assunto sempre più importanza per la rivendicazione dei diritti di un popolo laborioso e sempre pronto all’accoglienza, oltre che di una terra senza eguali per le sue bellezze paesaggistiche e per la ricchezza che offre.

Tanti Auguri Rocco!

Ecco la locandina degli eventi in suo onore.