Bardi commenta gli ultimi risultati sportivi: “Orgoglio per l’Invicta Matera che conquista il torneo di Promozione e il prossimo anno disputerà il torneo di Eccellenza”. Complimenti

Il Presidente della Regione Basilicata e Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, Vito Bardi, esprime soddisfazione per gli ultimi risultati sportivi che hanno visto protagoniste le compagini lucane, sottolineando il valore sociale e agonistico del movimento regionale.

“Accolgo con entusiasmo la notizia della promozione del Melfi che vince il campionato di Eccellenza e torna meritatamente in Serie D.

Dopo dieci anni, dunque, riapproda alla ribalta nazionale, categoria che aveva lasciato nella stagione 2016/2017.

Aggiunge Bardi:

“Altrettanto orgoglio esprimo per l’Invicta Matera che ha conquistato il torneo di Promozione e il prossimo anno disputerà il torneo di Eccellenza puntando sui giovani, in sintonia con la sua mission negli ultimi trent’anni.

Vedere piazze così importanti risalire la china è un segnale di vitalità per tutto il movimento calcistico”.

Un pensiero particolare è rivolto dal Presidente alla Rinascita Lagonegro, impegnata nei playoff nazionali di pallavolo:

“C’è rammarico per l’eliminazione della Rinascita Lagonegro, ma raggiungere i playoff nazionali resta un risultato di assoluto prestigio che dà lustro alla Basilicata intera.

Conosco la serietà di questa società e sono certo che questa sconfitta sarà il seme per una pronta ripartenza il prossimo anno.

Il grande volley a Lagonegro è ormai una certezza, non un caso”.

In qualità di Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, Bardi ha voluto tracciare una sintesi sull’importanza di questi traguardi:

“I successi di queste settimane rappresentano la capacità di resilienza e la passione delle nostre comunità.

Lo sport è inclusione, salute e promozione del territorio.

Come istituzione continueremo a sostenere le società e gli impianti affinché il ‘modello Basilicata’ possa continuare a crescere e a competere ai massimi livelli nazionali”.