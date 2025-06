Mons. Ambarus nuovo Vescovo di Matera-Irsina-Tricarico!

L’Arcivescovo Metropolita di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo rinnova la sua gratitudine e quella delle Chiese di Basilicata a Papa Leone per la nomina del nuovo Arcivescovo di Matera Irsina e il nuovo Vescovo di Tricarico nella persona di S.E.za Rev.ma Mons. Benoni Ambarus già Ausiliare nella Diocesi di Roma:

“All’Arcivescovo Ambarus il personale affetto e la preghiera di Mons. Carbonaro e di tutta la chiesa potentina, per il nuovo incarico che siamo certi porterà con cuore ricco di carità evangelica.

Lo Spirito Santo garante della comunione e della sinodalita’, lo conduca per mano quale padre e pastore del popolo che gli è affidato.

E al popolo di Dio, che attende con Speranza, di riconoscerlo quale servo fedele dell’amore che il Padre di Gesù Cristo ha effuso nei nostri cuori.

Alla Madre di Dio “Madonna della Bruna” e ai Santi Patroni delle Chiese di Matera Irsina e di Tricarico affidiamo il nuovo Pastore”.

S.E. Mons. Ambarus è nato il 22 settembre 1974 a Somusca-Bacau (Romania). Dopo aver frequentato il Seminario di Iaşi (Romania) e il Pontificio Seminario Romano Maggiore, ha ottenuto il Baccalaureato in Teologia. Successivamente, ha conseguito la Licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 2000 per la Diocesi di Iaşi, incardinandosi nella Diocesi di Roma nel 2007. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Educatore nel Pontificio Seminario Romano Maggiore (2001-2004);

Collaboratore nella Parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali, Roma (2004-2007); Vice-Parroco di San Frumenzio ai Prati Fiscali (2007-2010) e di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae, Roma (2010-2012); Parroco dei S.S. Elisabetta e Zaccaria, Roma (2012-2021); Vice-Direttore (2017) e, successivamente, Direttore (2018) della Caritas di Roma.

Il 20 marzo 2021 è stato nominato Vescovo Ausiliare di Roma, assegnandogli la Sede titolare di Tronto, ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 maggio successivo.

Nel Vicariato di Roma ha svolto il Ministero Episcopale come incaricato dell’Ambito della Diaconia della Carità, Direttore della Pastorale sanitaria e della Pastorale carceraria, Presidente della Fondazione di Culto Caritas Roma.

In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, è Segretario della Commissione per le Migrazioni, mentre nella Conferenza Episcopale Regionale, è Vescovo Delegato per le Migrazioni e Vescovo Delegato per la Carità.