Basilicata, le concessionarie del “Gruppo Maffei” premiate a Torino tra le migliori d’Europa. Complimenti!

L’11 giugno 2025 a Torino, in occasione della prima edizione dello Stellantis Club of Excellence, il Gruppo Maffei è stato premiato come uno dei 100 migliori concessionari d’Europa per la soddisfazione del cliente, distinguendosi inoltre tra i 13 migliori dealer italiani.

Un riconoscimento particolarmente significativo che arriva in un anno simbolico: il 70° anniversario della fondazione del Gruppo Maffei.

Un traguardo che testimonia la solidità, l’innovazione continua e l’impegno costante verso l’eccellenza nel servizio.

Fondato nel 1955, il Gruppo Maffei è una realtà imprenditoriale solida e dinamica nel settore automotive, con una presenza storica in Basilicata, Puglia e Campania.

È concessionario ufficiale di 10 marchi, ha un’organizzazione costituita da 65 persone, 6 showroom, 3 officine gestite direttamente e si avvale della collaborazione di un centinaio fra Riparatori Autorizzati, salonisti e segnalatori.

La sua missione è sempre stata quella di coniugare eccellenza nel servizio, attenzione alla persona e continua evoluzione tecnologica.

Nel corso degli anni il Gruppo ha ricevuto numerosi riconoscimenti che ne hanno premiato la dedizione alla Customer Satisfaction, confermando l’importanza strategica di un approccio centrato sulla relazione e sulla fiducia con il cliente.

Facciamo i complimenti per questo ulteriore traguardo raggiunto dall’azienda che continua da anni ad investire in Basilicata.

Di seguito foto.