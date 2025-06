Prefettura, Provincia e Sindaci insieme per Matera: ecco l’incontro

Una nota della Provincia di Matera, fa sapere:

“Un passo importante per il futuro della nostra provincia!

Stamani, su invito del Prefetto Cristina Favilli, il Presidente della Provincia Francesco Mancini ha incontrato in Prefettura i sindaci neo-eletti di Comune Matera, Comune Di Bernalda e Comune di Irsina: per impegni personali non era presente Giuseppe Di Sanzo, nuovo sindaco del Comune di Montalbano Jonico.

Un incontro importante per avviare un dialogo costruttivo e rafforzare la collaborazione tra istituzioni. Al centro della discussione, temi cruciali per lo sviluppo delle nostre comunità e la definizione di strategie condivise.

“Solo con una stretta sinergia tra Provincia e Comuni – ha dichiarato Mancini – potremo dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e valorizzare le potenzialità del nostro territorio.

Un segnale forte di impegno per lavorare uniti per il bene della provincia”.