Meteo: su Matera nuvole in aumento e forse pioggia. Ecco le ultime previsioni

Il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale garantisce temperature tardo-primaverili e tempo stabile e ampiamente soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata.

Seguirà un sensibile peggioramento del tempo dalla prossima settimana per via di una perturbazione afro mediterranea ma questa tendenza necessita di conferme circa modalità e tempistiche.

Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 13 Aprile, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 13°C.

Martedì 14 Aprile avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.