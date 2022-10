Matera, nuovo bando per case popolari: ecco fino a quando è possibile fare domanda

L’ATER Matera informa i cittadini residenti che nei giorni scorsi è stato pubblicato il Bando di concorso ai fini dell’approvazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata, di nuova costruzione e di risulta.

La nuova graduatoria annullerà e sostituirà quella attualmente vigente, quindi, si invitano tutti i cittadini, anche se presenti nella vecchia graduatoria, a formulare una nuova domanda al Comune di Matera.

L’Amministratore Unico dell’Ater Matera, Lucrezia Guida, dichiara:

“Il nuovo bando permetterà all’ente di assegnare, agli aventi diritto, i primi 36 alloggi, di cui 24 in Via Conversi e 12 a Serra Rifusa tutti di prossima realizzazione a Matera.

Auspico che già nel prossimo consiglio comunale del 13 ottobre venga approvato il punto all’ordine del giorno che prevede l’assegnazione di un’area, dal Comune all’Ater di Matera, in diritto di superficie in località ‘San Francesco’, così da accelerare le procedure per la progettazione e successiva realizzazione di ulteriori n. 50 alloggi.

L’Ater di Matera in questi anni sta intensificando ogni attività istituzionale intercettando le risorse utili a garantire il diritto di accesso all’abitazione popolare nel più breve tempo possibile.

I circa 100 alloggi programmati ne sono la testimonianza.

Sicuramente adesso devono seguire le azioni che permetteranno di poter rispondere in tempi brevi alle esigenze abitative delle fasce più fragili della popolazione materana.

Vogliamo informare tutti i cittadini che possono presentare le domande al Comune fino al 30 Novembre prossimo, previa consultazione del bando disponibile all’indirizzo: https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5573-bando-di-concorso-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-anno-2022″.

