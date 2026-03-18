Matera, nominato il nuovo Direttore di Pediatria e Neonatologia dell’ASM: auguri di buon lavoro

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha nominato Carmela Montemurro Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia.

Carmela Montemurro, 63 anni, vanta un lungo e qualificato percorso professionale e formativo: laureata nel 1988 e specializzata in Pediatria presso l’Università di Bari, ha conseguito perfezionamenti in Neonatologia, Adolescentologia e Psicopatologia dell’età evolutiva. 4

Ha inoltre maturato significativa esperienza nella clinica pediatrica di Bari.

“Ringrazio la Direzione ASM e l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico– ha dichiarato Montemurro- per l’incarico affidatomi; continuerò a lavorare con impegno e dedizione per rispondere ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, in collaborazione con i dirigenti medici e con tutto il personale della Pediatria e del Dipartimento Materno Infantile”.

Assunta come dirigente medico nel 1990, nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui componente dell’Unità di crisi per l’abuso all’infanzia, responsabile dell’Ambulatorio di obesità e adolescentologia, nonchè responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Pediatria di Policoro e, più recentemente, Direttore facente funzione della Pediatria ASM.

“Questa nomina rappresenta una scelta di continuità e valorizzazione delle competenze interne.

Il percorso professionale della dottoressa Montemurro – sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – unito all’esperienza maturata sul campo, costituisce una garanzia per il rafforzamento e lo sviluppo dei servizi pediatrici e neonatologici dell’ASM.

A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro”.