Matera: confermato il ruolo strategico dell’Ospedale Madonna delle Grazie. La decisione del Consiglio comunale

Nella seduta di lunedì 30 marzo, il Consiglio Comunale di Matera ha approvato all’unanimità un ordine del giorno volto a confermare l’azione di rilancio dell’Asm e del ruolo dell’Ospedale Madonna delle Grazie.

Il Consiglio ha preso spunto dalla recente comunicazione dell’ASM relativa alla riorganizzazione della chirurgia senologica regionale, che prevede di concentrare le attività in centri a più alto volume.

Tale scelta ha tuttavia generato diffuse preoccupazioni tra le pazienti oncologiche, gli operatori sanitari e la comunità locale, dando luogo anche a una importante mobilitazione civica.

Così commenta il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Dal costante confronto con l’assessore Latronico e la Direzione Generale, emerge la prospettiva di soluzioni organizzative migliorative di un servizio fondamentale, che per oltre venti anni è stato quasi esclusivamente retto dall’impegno quasi personale di un valente medico chirurgo.

Le esigenze di miglioramento del servizio, anche in un’ottica di efficientamento dell’uso delle risorse, non dovrà essere a detrimento degli standard di tutela del cittadino.

Siamo fiduciosi, tanto più nell’aver registrato il concreto cambio di passo, sia sui livelli assunzionali che nelle dotazioni tecnologiche”.

È di pochi giorni fa, infatti, la inaugurazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva, assunzione di 65 unità, di cui 20 dirigenti medici, che si aggiungono ai 102 neo assunti dall’Asm nel 2025.

Il documento approvato auspica che la Regione Basilicata provveda celermente all’approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, recentemente presentato dalla Giunta, anche a maggior sostegno dei migliori interventi organizzativi, in coerenza con il futuro assetto pianificatorio.

L’ordine del giorno approvato impegna inoltre il Sindaco e la Giunta comunale a proseguire il confronto istituzionale con la Regione Basilicata e con l’ASM, al fine di tutelare e rafforzare il ruolo dell’Ospedale Madonna delle Grazie nella rete ospedaliera regionale, e in particolare richiedere all’ASM garanzie sul miglioramento delle attività di diagnosi e presa in carico delle pazienti, a sollecitare la Regione Basilicata a procedere rapidamente alla definizione del nuovo Piano Sanitario Regionale, quale strumento indispensabile per il riordino del sistema sanitario lucano, a promuovere la convocazione della Conferenza dei Sindaci della provincia di Matera, affinché si apra un confronto condiviso sulla riorganizzazione della chirurgia senologica e si individuino soluzioni in grado di coniugare qualità delle cure e prossimità dei servizi.

Ha concluso il sindaco, Antonio Nicoletti:

“Ribadiamo così il nostro impegno a difesa del diritto alla salute dei cittadini e a sostegno di un presidio ospedaliero fondamentale per l’intero territorio”.