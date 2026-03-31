“Impennata di episodi criminali in Basilicata”: presentata un’interrogazione a Piantedosi

In Basilicata “siamo di fronte a un’escalation preoccupante di episodi criminali in un territorio che da tempo chiede maggiore attenzione e sicurezza”.

Così, in una nota, l’onorevole Enzo Amendola (Pd), che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, nel Metapontino – ha messo in evidenza il parlamentare eletto in Basilicata – si sono verificati furti in serie ai danni di cinque farmacie tra Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri (Matera), con modalità che fanno pensare chiaramente all’azione di una banda organizzata.

Si tratta di fatti gravi che colpiscono attività essenziali per le comunità locali e alimentano un clima di forte insicurezza tra cittadini e operatori economici.

Per questo – ha aggiunto Amendola – ho depositato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno per chiedere quali iniziative urgenti il governo intenda adottare“.

Secondo il deputato dem, “è necessario rafforzare in modo significativo la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, aumentando gli organici nei Commissariati di pubblica sicurezza e nelle Compagnie e Stazioni dei Carabinieri, oltre a potenziare i sistemi di videosorveglianza per garantire un controllo più capillare e un’efficace azione di prevenzione e contrasto.

Non si può più perdere tempo: serve una risposta immediata per restituire sicurezza e fiducia ai cittadini del metapontino”, ha concluso Amendola.