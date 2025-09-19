Matera, centrate più vincite in Provincia! Auguri ai fortunati

Basilicata protagonista al 10eLotto nel concorso di giovedì 19 settembre.
Nella regione sono stati centrati infatti due premi, entrambi in provincia di Matera: Tricarico e Bernalda.
La vincita più alta, anche del concorso, è stata registrata a Tricarico, in via Nitti, dove un giocatore ha vinto 50.000 euro.
La giocata vincente, da appena 3 euro, ha permesso di centrare un “9” in modalità frequente.
La seconda vincita è stata fatta a Bernalda, in contrada Carrera Vecchia.
Con un “7” in modalità frequente, un fortunato giocatore ha portato a casa 8.010 euro.
Il totale vinto in Basilicata è stato quindi di 58.010 euro.