Tragedia in Basilicata: Nunzio purtroppo è stato ritrovato senza vita

Dopo diversi giorni di ricerche, come fa spere rainews è stato ritrovato morto Nunzio Sblendido, il 35enne di Abriola che risultava scomparso da lunedì scorso.

Il corpo dell’uomo era in un canale ad Arioso, poco distante dal casello ferroviario, lungo la linea dismessa, nei pressi del luogo dove era stata individuata ferma e chiusa a chiave la sua automobile.

Le ricerche erano andate avanti senza sosta fin dalle prime segnalazioni. Ieri il ritrovamento di un borsello.

La Prefettura di Potenza ha attivato il piano di ricerca; l’operazione è stata coordinata dalla Questura del capoluogo, con il coinvolgimento di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali.

Sul campo circa venti tra donne e uomini del Gruppo lucano di Protezione Civile e dell’Anpas Basilicata.

Impegnati anche un elicottero, alcuni droni e due unità cinofile.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.