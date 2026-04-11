Matera: al “Dante Alighieri” un incontro sulle “4 Intelligenze”. L’iniziativa promossa dal Consiglio regionale

Prosegue con tre nuovi incontri il percorso “Le 4 Intelligenze”, l’iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, e curato dalla Struttura di coordinamento informazione, comunicazione ed eventi – Ufficio Stampa del Consiglio.

Nato come follow up del progetto “Connessi al Futuro” realizzato a Potenza a fine 2025, nell’ambito dell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale, il programma si ispira alla teoria delle intelligenze multiple e punta a rafforzare quelle competenze umane – pensiero critico, gestione delle emozioni, capacità relazionali e visione sistemica – che risultano decisive anche per un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale.

Dopo il primo appuntamento dedicato all’intelligenza umana, il ciclo entra nel vivo con tre tappe sul territorio regionale, pensate per accompagnare gli studenti nella comprensione critica delle trasformazioni digitali e del ruolo dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Obiettivo dell’iniziativa è accompagnare i giovani a diventare cittadini digitali consapevoli e protagonisti del proprio futuro, capaci di integrare le tecnologie senza rinunciare alla propria dimensione umana.

In un contesto in cui l’innovazione corre più veloce della nostra capacità di comprenderne le implicazioni, il percorso intende offrire strumenti concreti per interpretare il cambiamento e trasformarlo in opportunità per la comunità.

Il calendario degli incontri:

13 Aprile 2026 – Matera, Liceo Scientifico “Dante Alighieri”

Al centro l’intelligenza emotiva, competenza fondamentale per riconoscere e gestire le proprie emozioni in un contesto in cui le tecnologie possono simularle ma non viverle.

Un’occasione per riflettere sui rischi legati a dipendenze digitali e relazioni mediate dalle macchine.

16 Aprile 2026 – Maratea, IIS “Giovanni Paolo II”

Focus su intelligenza linguistica e relazionale: nell’era dei chatbot e dei contenuti generati automaticamente, diventa essenziale preservare autenticità, empatia e responsabilità nella comunicazione, valorizzando la propria voce.

28 Aprile 2026 – Melfi, IIS “Federico II di Svevia”

L’ultimo incontro sarà dedicato all’intelligenza sistemica, ovvero alla capacità di comprendere le connessioni tra fenomeni sociali, economici e culturali, sviluppando una visione d’insieme utile per affrontare la complessità contemporanea.