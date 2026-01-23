Maltempo, danni anche sulla costa jonica: si valuta lo stato d’emergenza? Cosa c’è da sapere

Le violente mareggiate che hanno interessato il Sud Italia hanno provocato danni anche sulla costa lucana.

Pertanto, il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, di intesa con il presidente Bardi, ha convocato per martedì 27 gennaio una riunione operativa con:

i sindaci,

le associazioni di categoria dei balneari,

l’Ufficio del Demanio Marittimo,

l’Ufficio Difesa del Suolo,

l’Ufficio di Protezione Civile,

il Commissario per il dissesto idrogeologico.

L’incontro avrà l’obiettivo di illustrare e condividere le attività che l’assessorato intende intraprendere alla luce degli eventi meteomarini che hanno colpito il litorale regionale, generando criticità rilevanti per il comparto balneare.

La riunione rappresenterà un primo momento di confronto strutturato per verificare puntualmente la situazione, raccogliere le segnalazioni degli operatori e individuare le misure più efficaci per sostenere il settore.

L’assessore Pepe fa sapere:

“Abbiamo ritenuto necessario convocare tempestivamente questo tavolo per affrontare in modo coordinato gli effetti delle mareggiate e per dare un segnale concreto di attenzione agli operatori balneari.

L’ascolto delle categorie e il lavoro sinergico tra uffici e istituzioni sono passaggi fondamentali per definire interventi adeguati”.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le azioni su cui si sta lavorando, a cominciare dall’adozione di misure compensative a sostegno dei concessionari, valutando in particolare una riduzione dei canoni demaniali, al fine di alleviare l’impatto economico dei danni subiti e venire incontro alle esigenze delle imprese.

Pepe aggiunge:

“Abbiamo dato mandato ai tecnici competenti di studiare ogni iniziativa possibile per attenuare le ricadute economiche sugli operatori nella consapevolezza che occorre accompagnare il comparto verso una ripresa rapida e sostenibile”.

Le mareggiate hanno inoltre determinato l’accumulo, lungo l’intera costa e sugli arenili, di ingenti quantità di detriti e residui vegetali di varia natura spiaggiati.

Al riguardo, sono già state avviate le necessarie verifiche per programmare gli interventi utili al ripristino dello stato dei luoghi, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate in vista della prossima stagione balneare.

Non si mancherà, inoltre, di verificare la sussistenza dei presupposti per richiedere lo stato di emergenza.