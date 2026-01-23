Matera condivide il più alto riconoscimento che il Parlamento abbia mai riservato a questa professione e apre al confronto: l’incontro

Il prossimo 25 gennaio si celebrerà la 1ª Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita con la Legge n. 49/2025, un’importante ricorrenza che riconosce il ruolo fondamentale della medicina veterinaria nella tutela della salute pubblica.

In occasione di tale evento, lunedì 26 gennaio, a partire dalle ore 10 e 30, nella Sala Cinema dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in via Montescaglioso, si terrà un’Assemblea dal titolo “One Health superare i confini professionali” promossa dal Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica e dalla Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari.

Ad aprire i lavori sarà il direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo.

Il Direttore Generale Friolo fa sapere:

“L’istituzione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria rappresenta il più alto riconoscimento che il Parlamento abbia mai riservato alla professione veterinaria.

Ogni giorno, i medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale sono impegnati nella tutela della salute collettiva, nel garantire il benessere animale, la sicurezza degli alimenti di origine animale e nella gestione dei rischi sanitari legati all’interazione tra uomo, animali e ambiente.

L’iniziativa intende valorizzare il ruolo strategico della prevenzione veterinaria quale presidio essenziale di salute pubblica e rappresenta un momento di confronto e approfondimento aperto alle istituzioni, agli operatori sanitari e alla cittadinanza“.

L’ASM è fortemente impegnata nel promuovere iniziative di confronto e sensibilizzazione su questi temi, consapevole che la prevenzione rappresenti il primo e più efficace strumento di tutela della salute pubblica.

L’assemblea del 26 gennaio costituisce un’importante occasione per ribadire questo impegno e per valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti della sanità veterinaria”.

Di seguito la locandina con i dettagli.