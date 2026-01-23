Matera, città più sostenibile con “Chi Ama fa la differenza”: al via la nuova fase

Nell’ambito della campagna “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”, prende il via una nuova fase operativa dedicata al compostaggio domestico:

a partire dal 29 gennaio 2026 inizieranno i controlli e i sopralluoghi presso le utenze domestiche che hanno aderito alla pratica, con l’obiettivo di verificare il corretto utilizzo delle compostiere e accompagnare i cittadini nel miglioramento della gestione dell’organico.

La campagna è promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e miglioramento della raccolta differenziata sul territorio comunale.

I sopralluoghi saranno effettuati da tecnici specializzati, con una duplice finalità:

verificare che il compostaggio venga effettivamente svolto, nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento comunale;

fornire supporto, indicazioni pratiche e consigli utili per migliorare la gestione della compostiera e la qualità del compost prodotto.

L’attività di controllo si inserisce in un percorso di accompagnamento dei cittadini, fondato su collaborazione, responsabilità condivisa e crescita della consapevolezza ambientale, e non ha carattere sanzionatorio, ma educativo e di supporto.

Le verifiche consentono inoltre di confermare il diritto alla riduzione del 20% sulla TARI prevista per le utenze che praticano correttamente il compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare gli scarti organici e vegetali della cucina e del giardino in compost di alta qualità, utilizzabile come fertilizzante naturale per orti, giardini e piante.

Praticarlo significa ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con benefici ambientali ed economici per l’intera comunità: meno rifiuti da trattare, meno trasporti, meno emissioni e più sostanza organica restituita ai suoli.

Il controllo e il sostegno al compostaggio domestico non sono solo strumenti di verifica, ma parte di una strategia più ampia per costruire una comunità attiva, informata e responsabile, capace di contribuire in modo concreto alla riduzione dei rifiuti e alla tutela del territorio.

Una città più sostenibile nasce anche da gesti quotidiani, semplici ma decisivi, che trasformano il ciclo dei rifiuti in un ciclo di valore.