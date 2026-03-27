La Basilicata festeggia i 102 anni di Rosina. Auguri!

Auguri, Rosina!

Oggi la comunità di Ruoti festeggia i 102 anni di Rosina Gentilesca!

In occasione di questo straordinario compleanno, il Sindaco Avv. Franco Gentilesca e il Vicesindaco Maria Troiano le hanno fatto visita per portarle di persona gli auguri dell’intera Amministrazione Comunale, unendosi ai festeggiamenti insieme ad amici, parenti e alla Dottoressa Caterina Russillo.

Un traguardo meraviglioso, che porta con sé il valore di una vita intera vissuta con forza, dignità e grazia.

Fa sapere l’Amministrazione:

“Rosina è parte della storia della nostra comunità, testimone preziosa di oltre un secolo di cambiamenti, custode di ricordi e di valori che ci appartengono tutti.

102 anni sono un dono raro e straordinario, un patrimonio umano che arricchisce chi ha la fortuna di starle vicino. Che il calore della nostra comunità le arrivi forte e sincero in questa giornata di festa!”.

Buon compleanno, Rosina!