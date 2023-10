Guardia di Finanza: al via il bando di concorso per 1673 allievi. Ecco come fare domanda

È indetto, per l’anno 2023, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri così ripartiti:

a) n. 1461 del contingente ordinario di cui:

(1) n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

(2) n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

(3) n. 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:

(a) n. 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(b) n. 377 agli altri cittadini italiani;

b) n. 212 del contingente di mare di cui:

(1) n. 148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:

(a) n. 74 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 42 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;

(2) n. 64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:

(a) n. 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 18 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 14 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento:

• del 26° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

• del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto

servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Ai volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12:00 del 21 ottobre 2023, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.a

