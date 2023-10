Basilicata, caro bollette: “ora bisogna aiutare gli imprenditori lucani”! L’appello

“Si deve intervenire in favore delle imprese lucane, lo stiamo dicendo da tempo.

Purtroppo, ad oggi, nonostante la Commissione Europea lo consenta ancora, la Regione non ha provveduto a varare un regime di aiuti per gli imprenditori, partendo dal contenimento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica.

Senza trascurare gli agricoltori, da sostenere con il cd ‘regime ombrello’, sulla scorta del modello friulano.

Le risorse economiche ci sono e vanno ottimizzate, impegnandole in favore di chi investe per dare prospettiva e lavoro”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“Se da un lato bisogna continuare con la politica dei bonus per le famiglie (come il taglio delle bollette di luce e acqua), dall’altro non si può rinunciare ad una politica che guardi alla crescita a ed allo sviluppo, con una visione d’insieme che finora non è maturata.

Conclude Pepe:

“Azioni forti e provvedimenti incisivi per guardare al domani con coraggio, concretezza e prospettiva.

Non è bastevole snocciolare dati e formulare annunci.

Si sigli un grande patto sociale con forze datoriali e sindacali perché con le royalties si finanzi in Basilicata un turnover lavorativo, storico, sostenendo le uscite precoci cui dovranno corrispondere quantomeno altrettante assunzioni.

Un vero e proprio shock per iniziare la lotta allo spopolamento“.a

